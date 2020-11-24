《Start-Up》金宣虎得知「視途」是為了奶奶開發...相當自責！奶奶和小乖乖這條線每次都看到流淚

（有雷）裴秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演的《Start-Up》日前播出第11、12集。

演示日那天，三山科技的穩定度遠超過仁才公司，因此獲得第一名，「圖思托」的艾力克斯·權（趙泰寬 飾）也提出收購，但看似正常的合約內容，其實是一場陰謀。

韓志平（金宣虎 飾）一看到合約知道那是典型的併購聘用（Acqhire）：「會收購不是並不是看上公司的價值，是為了雇用你們去當工程司。」他本來要馬上打電話給徐達美（裴秀智 飾），但金元山（金度完 飾）認為他在阻礙他們，加上之前哥哥的事，導致錯過可以告訴徐達美的時機。



果然被韓志平說中，艾力克斯·權帶著其他人到三山科技的辦公室，說要解僱徐代表和鄭思河（史蒂芬妮·李 飾），只要帶走三名開發人員。後來韓志平對他們說出實話：「圖思托推動收購，不是為了視途的效益，是看上了視途的準確度。」



他離開後，南道山（南柱赫 飾）追上去並打了他，兩人因此還打起來。南道山：「請幫幫我們！視途是為了達美奶奶開發的服務，奶奶眼睛狀況很不好。」韓志平聽到這個消息也難以相信，去找了崔元德（金海淑 飾），發現她正在使用視途這個App。



韓志平：「不要再叫我小乖乖了，我不是小乖乖。」崔元德：「你是我見過最乖的人。」韓志平也自責說：「我是不顧別人感受，口出惡言的混蛋，裝出很有能耐的樣子，其實是什麼都不懂的蠢蛋。」之後他也抱著崔元德一直道歉，小乖乖和奶奶這條線真的每次都看到流淚啊 ㅠㅠㅠㅠ



徐達美在南道山生日那天約吃飯，其實是為了讓他去工作而提出分手。三名開發人員去了美國，徐達美看到仁才公司在徵才也去應徵，下一集預告已經是3年後，南道山從美國回來，不知道接下來劇情會是什麼呢？



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