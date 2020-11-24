《Start-Up》金宣虎得知「视途」是为了奶奶开发...相当自责！奶奶和小乖乖这条线每次都看到流泪

（有雷）裴秀智、南柱赫、金宣虎、姜汉娜主演的《Start-Up》日前播出第11、12集。

演示日那天，三山科技的稳定度远超过仁才公司，因此获得第一名，「图思托」的艾力克斯・权（赵泰宽 饰）也提出收购，但看似正常的合约内容，其实是一场阴谋。

韩志平（金宣虎 饰）一看到合约知道那是典型的并购聘用（Acqhire）：「会收购不是并不是看上公司的价值，是为了雇用你们去当工程司。」他本来要马上打电话给徐达美（裴秀智 饰），但金元山（金度完 饰）认为他在阻碍他们，加上之前哥哥的事，导致错过可以告诉徐达美的时机。



果然被韩志平说中，艾力克斯・权带著其他人到三山科技的办公室，说要解雇徐代表和郑思河（史蒂芬妮・李 饰），只要带走三名开发人员。后来韩志平对他们说出实话：「图思托推动收购，不是为了视途的效益，是看上了视途的准确度。」



他离开后，南道山（南柱赫 饰）追上去并打了他，两人因此还打起来。南道山：「请帮帮我们！视途是为了达美奶奶开发的服务，奶奶眼睛状况很不好。」韩志平听到这个消息也难以相信，去找了崔元德（金海淑 饰），发现她正在使用视途这个App。



韩志平：「不要再叫我小乖乖了，我不是小乖乖。」崔元德：「你是我见过最乖的人。」韩志平也自责说：「我是不顾别人感受，口出恶言的混蛋，装出很有能耐的样子，其实是什么都不懂的蠢蛋。」之后他也抱著崔元德一直道歉，小乖乖和奶奶这条线真的每次都看到流泪啊 ㅠㅠㅠㅠ



徐达美在南道山生日那天约吃饭，其实是为了让他去工作而提出分手。三名开发人员去了美国，徐达美看到仁才公司在徵才也去应徵，下一集预告已经是3年后，南道山从美国回来，不知道接下来剧情会是什么呢？



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