朴有天正式開始在泰國活動？認真學習泰語中

歌手朴有天一度曾傳出引退消息，不過隨即又以歌手身分回歸，日前他也在SNS公開自己在泰國逛書店，並認真學習泰語的照片以及文字。

朴有天日前透過自己的SNS寫著：「老師，我會努力學習的！Susu！」同時也上傳了兩張照片，照片中的他正在泰國逛著書店，並且手中拿了一本泰國語學習書籍正在翻閱，看來真的要認真學習泰語的樣子。



朴有天從去年4月否認自己吸毒的傳聞，並且宣告自己即將引退，但是朴有天的體內依舊有被檢測出冰毒成分，被判處10個月有期徒刑，緩刑2年。曾說會引退並進行自我反省的朴有天，不知何時說詞反覆，又繼續公開活動而引發爭議。



期間朴有天更是到泰國發行新專輯，重新開啟歌手之路，不過因為近來的疫情關係，朴有天在泰國未戴上口罩公開活動又惹來批評不斷，他趕緊說明：「11月2日被報導的照片，是在泰國活動行程中為了演唱會宣傳而到VTR拍攝期間的照片，與相關高層人士在事前都已進行協商，也完全在徹底遵守防疫安全守則之下所進行的。」



日前他也發行了新專輯「Re：mind」可能為了積極與粉絲互動因此最近上傳比較多SNS照片，朴有天去年起陷入毒品風波，雖然最後結果是執行緩刑兩年，又傳出要引退但又繼續活動，甚至招募官方會員，發行寫真，官方周邊商品以及舉辦簽名會等等，可說是非常活躍。最近他也在泰國舉辦了線下的實體小型演唱會，也在11月19日發行了新專輯，專輯中共收錄七首歌曲。



照片：朴有天Twitter

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