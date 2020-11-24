朴有天正式开始在泰国活动？认真学习泰语中

歌手朴有天一度曾传出引退消息，不过随即又以歌手身分回归，日前他也在SNS公开自己在泰国逛书店，并认真学习泰语的照片以及文字。

朴有天日前透过自己的SNS写著：「老师，我会努力学习的！Susu！」同时也上传了两张照片，照片中的他正在泰国逛著书店，并且手中拿了一本泰国语学习书籍正在翻阅，看来真的要认真学习泰语的样子。



朴有天从去年4月否认自己吸毒的传闻，并且宣告自己即将引退，但是朴有天的体内依旧有被检测出冰毒成分，被判处10个月有期徒刑，缓刑2年。曾说会引退并进行自我反省的朴有天，不知何时说词反覆，又继续公开活动而引发争议。



期间朴有天更是到泰国发行新专辑，重新开启歌手之路，不过因为近来的疫情关系，朴有天在泰国未戴上口罩公开活动又惹来批评不断，他赶紧说明：「11月2日被报导的照片，是在泰国活动行程中为了演唱会宣传而到VTR拍摄期间的照片，与相关高层人士在事前都已进行协商，也完全在彻底遵守防疫安全守则之下所进行的。」



日前他也发行了新专辑「Re：mind」可能为了积极与粉丝互动因此最近上传比较多SNS照片，朴有天去年起陷入毒品风波，虽然最后结果是执行缓刑两年，又传出要引退但又继续活动，甚至招募官方会员，发行写真，官方周边商品以及举办签名会等等，可说是非常活跃。最近他也在泰国举办了线下的实体小型演唱会，也在11月19日发行了新专辑，专辑中共收录七首歌曲。



照片：朴有天Twitter

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