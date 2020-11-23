【有片】他真的慌了！當年鄭容和弄丟和徐玄的「情侶對戒」，忘記還在表演驚到忘歌詞XD

在CNBLUE出道10周年之際，同時也是時隔3年8個月，他們再次展開的樂隊活動。

11月17日CNBLUE發行了第8張專輯《RE-CODE》，時隔多年的回歸也喚起了無數粉絲的記憶，大家紛紛「考古」他們之前的照片、影片等，一邊聽著新歌，一邊回憶CNBLUE的美好點滴。

舊聞中最吸引粉絲注意的就是一則鄭容和10年前的影片，那是他參加《我們結婚了》，與徐玄組成假想情侶的內容。 當時，徐玄和鄭容和這對愛豆CP備受觀眾們的喜愛，為節目貢獻了不少收視率。



2010年8月，鄭容和還處在「假想情侶」的人設中，正好碰上了CNBLUE的回歸，他和隊友們一起站上了《SHOW！音樂中心》的舞台，表演《LOVE》。 鄭容和戴著和徐玄一樣的情侶戒指登台，展現絢爛的吉他演奏，手指飛快地劃過琴弦，突然戒指「飛」了出去。 突如其來的意外讓鄭容和不知所措，甚至忘了自己正在演出，而全程都在直播，他開始不停轉頭尋找戒指，這一幕全被鏡頭拍了下來。 此時的鄭容和到底有多慌呢？ 竟然驚到都唱錯了歌詞。



10年後相關片段再次被翻出，看得粉絲們哈哈大笑，忍不住留言說：「那個時候的鄭容和真的慌了」、「再看一次也覺得好可愛啊」、「真的像弄丟了情侶對戒的男生啊」等。

看戒指消失的瞬間在 2:33。



「圖：《我們結婚了》」

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