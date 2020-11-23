韓國泡麵人氣地圖！原來在韓國人心中這些都是泡麵中的神級存在

全民皆愛泡麵的韓國，在種類繁多的口味中，韓國人最愛的又是哪款呢？

今年的泡麵賣得尤為火爆，各大品牌的銷量都呈增長趨勢，1-9月的泡麵市場銷售有1.6兆圓（韓幣，下同）。 尼爾森韓國（NIELSEN Korea）經過調查發佈了韓國泡麵人氣地圖，最受韓國民眾喜愛的TOP5分別是：辛拉麵、炸醬烏龍面、安城湯麵、金泡麵辣味和八道拌麵！！！



辛拉麵的市場佔有爲9.9%，作為「國民泡麵」從1991年開始，30年來一直穩居泡麵市場的首位，不僅深受韓國國民的喜愛，人氣也火變全球，但凡吃過韓國泡麵的人，幾乎都知道辛拉麵。



炸醬烏龍麵（炸醬意麵+浣熊烏龍麵）因電影《寄生上流》而火起來的，成為全球影迷和美食家們嘗試的新品，而這也反應在了銷量中，一舉成為人氣亞軍。



安城湯麵、金泡麵辣味和八道拌面也是銷售多年的老品牌，擁有大批忠實食客，想不到吃什麼的時候，就吃泡麵吧。



韓國人為什麼會如此的鍾情泡麵呢？ 其實原因有很多，首先韓國的泡麵確實不錯，麵條勁道湯頭鮮美，加上低廉的價格，便宜實惠還好吃，怎麼叫人不喜歡呢？ 其次，韓國的生活節奏非常快，而且生活壓力也大，大多數人都比較忙碌，所以方便快捷的泡麵就是節約時間的填飽肚子的最佳選擇了。



「圖：農心、不倒翁、八道、《嫉妒的化身》、《K2》」

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