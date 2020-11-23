黃旼炫與鄭多彬的「相剋羅曼史」登場！《Live On》第二集觀前重點公開

青春偶像電視劇《Live On》17日剛開播，明天即將再播出第二集。劇中黃旼炫與鄭多彬直接告訴大家第二集的觀前看點，讓觀眾們期待感再度上升。

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11月17日迎來首播的JTBC迷你系列電視劇《Live On》，雖然黃旼炫所飾演的高恩澤是個龜毛又毒舌的完美主義者，遇見了鄭多彬所飾演的白朗浩，將展開一段火花四射的青春戀情。劇中融合了許多10多歲青少年的文化以及大家最常使用的溝通手段SNS，以及即時檢索詞等，讓第一集的播出就充滿話題討論。



一在此見面就會大吼大叫的完美主義廣播部長高恩澤，與一位目中無人的網紅白朗浩，兩人之間的關聯性以及廣播部所收到的匿名故事，成為這故事令人緊張的開端，黃旼炫認為高恩澤以及白朗浩的關係變化將是第二集的焦點，第一集中介紹了兩人首度見面以及各種事情都不太合的樣子，他們之間將如何出現浪漫氣流也令人好奇。



黃旼炫說：「兩人看起來完全不合的樣子，但這樣的關係卻逐漸在彼此心中相互滲透，若大家集中觀賞情感的動搖，會感覺更投入點。」而第一集女主角白浩朗也被匿名人士打亂了平靜的生活，劇情推理線也就此展開，鄭多彬說：「接下來大家將看見因為這匿名狙擊手而改變的浩朗。」她也預告白浩朗將展現更多時尚私服打扮，而男女主角與其他角色的關係也都將更進一步明朗化。



《Live On》第二集將於11月24日晚間9點30分在JTBC與Naver TV頻道同時播出。



照片：JTBC

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