【有片】他真的慌了！当年郑容和弄丢和徐玄的「情侣对戒」，忘记还在表演惊到忘歌词XD

在CNBLUE出道10周年之际，同时也是时隔3年8个月，他们再次展开的乐队活动。

11月17日CNBLUE发行了第8张专辑《RE-CODE》，时隔多年的回归也唤起了无数粉丝的记忆，大家纷纷「考古」他们之前的照片、影片等，一边听著新歌，一边回忆CNBLUE的美好点滴。

旧闻中最吸引粉丝注意的就是一则郑容和10年前的影片，那是他参加《我们结婚了》，与徐玄组成假想情侣的内容。 当时，徐玄和郑容和这对爱豆CP备受观众们的喜爱，为节目贡献了不少收视率。



2010年8月，郑容和还处在「假想情侣」的人设中，正好碰上了CNBLUE的回归，他和队友们一起站上了《SHOW！音乐中心》的舞台，表演《LOVE》。 郑容和戴著和徐玄一样的情侣戒指登台，展现绚烂的吉他演奏，手指飞快地划过琴弦，突然戒指「飞」了出去。 突如其来的意外让郑容和不知所措，甚至忘了自己正在演出，而全程都在直播，他开始不停转头寻找戒指，这一幕全被镜头拍了下来。 此时的郑容和到底有多慌呢？ 竟然惊到都唱错了歌词。



10年后相关片段再次被翻出，看得粉丝们哈哈大笑，忍不住留言说：「那个时候的郑容和真的慌了」、「再看一次也觉得好可爱啊」、「真的像弄丢了情侣对戒的男生啊」等。

看戒指消失的瞬间在 2:33。



「图：《我们结婚了》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻