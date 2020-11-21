男神&大神的火花！《刘Quiz》最新预告：孔刘自曝私下经常见到刘在锡～

终於等到这预告啦～！！！知性访谈节目《刘Quiz on the Block》下周三就是孔刘到访的日子，有够期待的～。

tvN 节目《刘Quiz on the Block》真的邀请过非常多大明星，这一次邀请到了演员孔刘，虽然是为了新电影《永生战》（原译：徐福）上节目宣传，但要在综艺节目上看到他，真的是非常困难啊！！！



▼预告一登场就是放了孔刘的代表作的背景音乐《鬼怪》，搭配上台词真的是非常帅气：



▼还有，「阴间使者」李栋旭送给「阿怪」孔刘的应援车片段，「死鬼CP」有够闪！



刘在锡一开头就说：「我们真的很难得能见到孔刘呢。」孔刘笑著回说：「明明就经常见面啊。」而且上礼拜才见过，当时刘在锡还亲昵地打招呼，对孔刘说下周三见啦！两人似乎是在同个健身房运动，所以时常能见到彼此。



孔刘也提到《刘Quiz》是他上的综艺中，最令人安心的节目。



预告里的二选一刘在锡提问到「以曹世镐活一辈子VS以孔刘短暂的生活」，孔刘选短暂的生活，刘在锡瞬间大爆笑，而且只能活三天XD，孔刘解释说：「（在《鬼怪》里）过了不灭的生活，已经很痛苦了。」



曹世镐不甘心的再次提问「以孔刘活一辈子VS以曹世镐短暂的生活」，孔刘回以礼貌地笑容。XDDDD



更多有趣的访谈内容，记得死守下周三的《刘Quiz on the Block》。

（图：tvN）

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