開拍前考古！《機智醫生生活》五人幫的螢幕處女作，柳演錫當年曾演過《原罪犯》呢！

在第二季準備開拍之前，一起先來看看當年五人幫第一次出演的螢幕作品吧！

日前獲得許多好口碑的電視劇《機智醫生生活》，即將籌備第二季的拍攝，而原本的五人幫曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明與田美都，也都會預計於年底開始拍攝，而在這之前其實他們也都演過不少經典電影，就讓我們一起來看看吧～

｜曹政奭

2004年透過音樂劇《胡桃鉗》而出道，一直都在音樂劇方面活耀，後來第一次演出電影就是經典之作《初戀築夢101》，自然又充滿張力的演技，看過就難以忘記，以此為開端之後也演出許多電影與電視劇。

｜柳演錫

經典代表作《原罪犯》，飾演主角劉智泰的少年時期，強烈的眼神表達，受到許多的關注，不過後來先去服了兵役以及完成學業，一直到2008年才又以電視劇《急診室的春天》回歸，就一直獲得許多的人氣！

｜鄭敬淏

出道時期就憑藉著驚人的美貌，演出電影《我生命中最美的一週》，演出花美男歌手一角，與女主角之間的互動，直接擄獲粉絲的新，跟他在電視劇《機智醫生生活》的高冷模樣有所不同。

｜金大明

受到演員韓石圭的演技影響，而想成為演員的金大明，2012年從電影《狗的戰爭》進入電影界，雖然當初只是主角身邊的小混混，但是起了非常好的綠葉作用，讓自己從配角一路努力到主演的最好示範～

｜田美都

本身是音樂劇非常知名的演員田美都，比較鮮少會再螢光幕前露臉，而唯一出演的電影就是《變身》，在戲中飾演女主角的媽媽，雖然不是主人公，但是細膩的演技還是讓人印象深刻。

(圖片或影片來源：《初戀築夢101》、《原罪犯》、《我生命中最美的一週》、《狗的戰爭》、《變身》、tvN)

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