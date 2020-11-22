時尚大比拚！《Start-Up》秀智V.S《私生活》徐玄電視劇與私下日常的服裝造型

不只是故事的劇情受到關注，連女主們的穿搭時尚也很吸睛呢～

近期討論度很高的新劇，《Start-Up》以及《私生活》，都是由女團出身的秀智和徐玄，作為演員的作品也是備受期待，不過除了劇情以外，戲中的服裝穿搭也是非常受到喜愛，也充分展現了兩人不一樣的時尚風格！

｜《Start-Up》裝扮

劇中徐達美主要都以休閒舒適和端莊優雅的風格，身為上班族的簡約牛仔褲穿搭，或是偶而的套裝顯得莊重、專業，或是平常舒適的大學帽T，也很有乾淨明亮的感覺。

｜私下裝扮

私底下的秀智也喜歡簡約俐落的隨性穿搭，低調有品味卻不會很搶眼的太華麗，大多以大地色的搭配為主，不過偶而也會來點色彩的點綴，更顯得獨特的個性！





｜《私生活》裝扮

因為車州誾本身是一位詐欺犯，所以戲中多是比較浮誇、華麗的時裝，就算偽裝成平凡的職場人物，也要穿得非常地顯眼，不過整體的氣場卻也更加的立體、生動。





｜私下裝扮

而私底下的話，徐玄則是非常喜歡帽子的穿搭，服裝上如果比較簡約或是單調，就能靠其他單品增加亮點，例如帽子或是圍巾都很不錯，更能展現不同品味的格調呢！





(圖片或影片來源：IG@skuukzky、tvN、IG@seojuhyun_s、JTBC)

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