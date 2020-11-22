开拍前考古！《机智医生生活》五人帮的萤幕处女作，柳演锡当年曾演过《原罪犯》呢！

在第二季准备开拍之前，一起先来看看当年五人帮第一次出演的萤幕作品吧！

日前获得许多好口碑的电视剧《机智医生生活》，即将筹备第二季的拍摄，而原本的五人帮曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明与田美都，也都会预计於年底开始拍摄，而在这之前其实他们也都演过不少经典电影，就让我们一起来看看吧～

｜曹政奭

2004年透过音乐剧《胡桃钳》而出道，一直都在音乐剧方面活耀，后来第一次演出电影就是经典之作《初恋筑梦101》，自然又充满张力的演技，看过就难以忘记，以此为开端之后也演出许多电影与电视剧。

｜柳演锡

经典代表作《原罪犯》，饰演主角刘智泰的少年时期，强烈的眼神表达，受到许多的关注，不过后来先去服了兵役以及完成学业，一直到2008年才又以电视剧《急诊室的春天》回归，就一直获得许多的人气！

｜郑敬淏

出道时期就凭藉著惊人的美貌，演出电影《我生命中最美的一周》，演出花美男歌手一角，与女主角之间的互动，直接掳获粉丝的新，跟他在电视剧《机智医生生活》的高冷模样有所不同。

｜金大明

受到演员韩石圭的演技影响，而想成为演员的金大明，2012年从电影《狗的战争》进入电影界，虽然当初只是主角身边的小混混，但是起了非常好的绿叶作用，让自己从配角一路努力到主演的最好示范～

｜田美都

本身是音乐剧非常知名的演员田美都，比较鲜少会再萤光幕前露脸，而唯一出演的电影就是《变身》，在戏中饰演女主角的妈妈，虽然不是主人公，但是细腻的演技还是让人印象深刻。

(图片或影片来源：《初恋筑梦101》、《原罪犯》、《我生命中最美的一周》、《狗的战争》、《变身》、tvN)

YuLing@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻