本來是偶像練習生！出道前卻夢想幻滅的女星們，全昭旻的製作人甚至直接落跑！

沒有想到演員李善彬和金智媛本來也都差點以女團出道了呢～

想要當歌手出道的話，勢必需要經過一連串的練習生生活，不過當然也有不少人擔任過練習生後，卻轉換跑道在別的地方發光發熱的藝人，今天就來看看原本要以歌手身分出道，卻成為演員依舊亮眼的明星吧！

｜李善彬

從臉蛋到身材都不輸女團標準的李善彬，本身也對唱歌和舞蹈非常有興趣，因此一開始就經歷過三年的練習生時期，後來更是被演員經紀公司選中，而改變成為演員，後來更是透過電影《再見單身》出道後，演出更多的電影以及電視劇～

｜金智媛

透過許多浪漫愛情喜劇作品累積人氣的金智媛，本身當過歌手練習生，學生時期甚至還有專述自己的藝名，不僅會唱還會彈琴，雖然之後也曾經有到日本發展的機會，不過後來還是改選為演員出道，以電影《浪漫天堂》為處女作。

｜全昭旻

沒想到現在在綜藝大放光彩的全昭旻也曾想當過歌手，當初收到提案還很開心的他，沒想到製作人卻逃到日本後消失，也讓出道計畫破滅，轉而投身於演技的訓練，演出不少的代表戲劇，如果真的好奇全昭旻的歌唱實力，也能找金烔完的單曲《He_Starlight》來聽喔～

｜金宣兒

演技與歌唱實力兼具的金宣兒，其實本來她是原組偶像g.o.d的一員，但是在出道之際時，卻因為身體不適的關係，而被迫放棄成為歌手的夢想，後來轉而成為廣告的模特兒，更是因為出演《我叫金三順》而變成炙手可熱的演員呢！

(圖片或影片來源：IG@sunbin_eyesmag、IG@geewonii、IG@jsomin86、IG@kimsuna_official)

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