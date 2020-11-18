《熔爐》「校長」張光很無奈：我也不想演，但那時要養活一家人沒辦法

怎樣的演技才算好？ 也許每個人都有不同的標準，但電影《熔爐》裡的猥瑣校長，一想到他，心就開始顫抖，能讓觀眾做到這樣，很難不讚他演技實在好到爆。

影片中的壞校長因為低頭一笑成了很多人的心理陰影，從此這個演員的形象也被大家定位，好像一看到這張臉，就立馬想送上一句「變態！！」 飾演校長的演員就是老戲骨張光，不得不佩服他的演技，把普普通通的一個角色演出了邪惡的感覺。 但現實生活中的張光絕對和劇中角色相反。



最近，張光一家就出現在了綜藝節目《新穎的整理》中，提及了他出演那個引發全民公憤的《熔爐》校長一角色原因。 接到飾演「兒童 性侵」角色時，張光苦惱了很久，因為他是一名基督教徒，在他看來人設太惡毒了。 然而張光最終決定出演，皆是因為當時家庭經濟狀況不佳，他需要錢來養活一家人。 「因為要養家，和家人討論之後就決定出演了，也因為校長的角色讓我接到了更多的影視劇，家裡的生活才逐漸好轉。 」



張光演活了校長的猥瑣與惡毒，他直言自己的生活因這部電影而改變。 他身邊的一些親朋見到他，就有種莫名的恐懼，路人見到他，瞳孔會不自覺放大。 而且他還自曝一段尷尬經歷，之前去釜山時，他被兩位位大媽認出，本是出於善意主動提出和她們合影留念，不成想那兩位大媽轉身就跑。

「圖：《熔爐》、《新穎的整理》」

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