《熔炉》「校长」张光很无奈：我也不想演，但那时要养活一家人没办法

怎样的演技才算好？ 也许每个人都有不同的标准，但电影《熔炉》里的猥琐校长，一想到他，心就开始颤抖，能让观众做到这样，很难不赞他演技实在好到爆。

影片中的坏校长因为低头一笑成了很多人的心理阴影，从此这个演员的形象也被大家定位，好像一看到这张脸，就立马想送上一句「变态！！」 饰演校长的演员就是老戏骨张光，不得不佩服他的演技，把普普通通的一个角色演出了邪恶的感觉。 但现实生活中的张光绝对和剧中角色相反。



最近，张光一家就出现在了综艺节目《新颖的整理》中，提及了他出演那个引发全民公愤的《熔炉》校长一角色原因。 接到饰演「儿童 性侵」角色时，张光苦恼了很久，因为他是一名基督教徒，在他看来人设太恶毒了。 然而张光最终决定出演，皆是因为当时家庭经济状况不佳，他需要钱来养活一家人。 「因为要养家，和家人讨论之后就决定出演了，也因为校长的角色让我接到了更多的影视剧，家里的生活才逐渐好转。 」



张光演活了校长的猥琐与恶毒，他直言自己的生活因这部电影而改变。 他身边的一些亲朋见到他，就有种莫名的恐惧，路人见到他，瞳孔会不自觉放大。 而且他还自曝一段尴尬经历，之前去釜山时，他被两位位大妈认出，本是出於善意主动提出和她们合影留念，不成想那两位大妈转身就跑。

「图：《熔炉》、《新颖的整理》」

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