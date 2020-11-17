BoA 最新實境節目今日開播　談出道廿週年「還有很多想嘗試的事」

出道多年仍持續進化的 BoA 是怎樣煉成的？繼廿週年紀錄片，BoA 接著又將播出實境節目，同時回顧過去、談談現在還有對未來的想法！

SM Entertainment 本週透露 BoA 將於 17 日開播出道廿週年紀念實境節目《Nobody Talks To BoA》，並公開了預告片與海報。

談起自己過去的二十年，BoA 透露：「我就像牛一樣勤奮地工作⋯⋯很賣力工作。」身邊的人們都難以相信她已經出道這麼久了，但 BoA 倒是覺得自己還有很長的路能走，而且也想持續進化、跟上時代。

由於身為 SM Entertainment 的理事，許多身邊的人都喊她「BoA 理事」，BoA 也坦承「壓力很大，而且我好像總是自己一個人，真的很孤單」。節目就從這點出發，呈現 BoA 以個人歌手身分走過二十年、開始和身邊的同事、朋友對話、表達自我的過程。

《Nobody Talks To BoA》將於每週二、四的傍晚六點（韓國時間），經由 NAVER V LIVE 的 Beyond Live 頻道率先公開，28 日起則於每週六同一時間在 NAVER TV 的 SMTOWN 頻道、YouTube 的 BoA 頻道上播出。



（照片或影片來源：SM Entertainment）

Rachel@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞