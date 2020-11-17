BoA 最新实境节目今日开播　谈出道廿周年「还有很多想尝试的事」

出道多年仍持续进化的 BoA 是怎样炼成的？继廿周年纪录片，BoA 接著又将播出实境节目，同时回顾过去、谈谈现在还有对未来的想法！

SM Entertainment 本周透露 BoA 将於 17 日开播出道廿周年纪念实境节目《Nobody Talks To BoA》，并公开了预告片与海报。

谈起自己过去的二十年，BoA 透露：「我就像牛一样勤奋地工作⋯⋯很卖力工作。」身边的人们都难以相信她已经出道这么久了，但 BoA 倒是觉得自己还有很长的路能走，而且也想持续进化、跟上时代。

由於身为 SM Entertainment 的理事，许多身边的人都喊她「BoA 理事」，BoA 也坦承「压力很大，而且我好像总是自己一个人，真的很孤单」。节目就从这点出发，呈现 BoA 以个人歌手身分走过二十年、开始和身边的同事、朋友对话、表达自我的过程。

《Nobody Talks To BoA》将於每周二、四的傍晚六点（韩国时间），经由 NAVER V LIVE 的 Beyond Live 频道率先公开，28 日起则於每周六同一时间在 NAVER TV 的 SMTOWN 频道、YouTube 的 BoA 频道上播出。



（照片或影片来源：SM Entertainment）

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