文藝系韓劇！重溫《境遇之數》有關愛情及人生的感性句子～

最近韓劇又有狗血劇《The Penthouse》，精彩劇情讓人忍不住邊罵邊追看。如果想轉換口味，看慢節奏或文藝系韓劇，那就必須睇《境遇之數》啦！注意以下會有劇透喔～

邕聖祐、辛睿恩和金桐俊主演的《境遇之數》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台免費追看），講述邕聖祐和辛睿恩糾纏十年的感情，以及後來與金桐俊展開三角戀。邕聖祐從學生時期和辛睿恩相識，雖然他冷血又毒舌，但一直非常照顧辛睿恩！

十年間辛睿恩喜歡邕聖祐卻被拒絕兩次，後來她試著和其他人交往，但全都是分手收場，朋友也忍不住叫她別再隨便和別人談戀愛... ...其實這種移情方法真的好嗎？

辛睿恩生日當天面臨邕聖祐和金桐俊的邀約，雖然她去了金桐俊的約會場地，但因為放不下邕聖祐而中途離場，可惜邕聖祐突然發生車禍，無法順利相見。如果他早點出門，如果撞人的司機早點接到愛人，如果司機的愛人早點上車，會不會一切都不同？邕聖祐便給出了答案。

這場車禍導致辛睿恩最終選擇和金桐俊談戀愛，看似相處得開心的兩人，但因為金桐俊更喜歡她，所以不自覺地變得卑微。

除了他們之間的三角戀外，他們身邊的朋友和邕聖祐父母也各有劇情，其中一位高中同學因為家境清貧而不敢和交往十年的男友結婚，這段「窮」的描述讓人心疼啊QAQ

不論是愛情、親情還是友情，《境遇之數》都有很多讓人不自覺點頭附和的名句，在欣賞養眼主演們時，也能治癒到觀眾啊！香港觀眾可到按此黃Viu煲劇平台免費追看《境遇之數》或是狗血劇《The Penthouse》，都會有繁體中文字幕呢～

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