創作鬼才G-Dragon這些年寫過的「大發」神曲：每一首都是回憶啊XD

BIGBANG隊長G-Dragon宣布即將回歸，王者歸還讓廣大粉絲們大呼「我的青春又回來了」！！

大家如此期待GD回歸，全都是因為每一次的新曲從來沒讓歌迷失望過，出道以來GD他用自己親自作詞作曲的歌曲打動了歌迷的耳朵和心靈。今天就來說說GD親自創作的、人氣火爆的6大歌曲。

《FXXK IT》

第一首就是BIGBANG的《FXXK IT》，這是2016年GD和Teddy攜手打造的合作曲，以直白的歌詞和強勁節奏震撼著大家的聽覺。



《Last Dance》

和《FXXK IT》一起發售的《Last Dance》是另一種風格，抒情的曲風加上T.O.P的低音炮嗓音，越聽越上癮。 這首歌還被粉絲們稱為「粉絲之歌」，是BIGBANG的經典名曲之一。



《Bang Bang Bang》

旋律太洗腦了，聽完一遍你的腦海裡就會不斷浮現Bang Bang Bang的旋律，還有誰都能學會的簡單舞蹈，配合起來這首歌想不紅都難。



《MONSTER》

2012年推出的這首歌曲以悠揚的鋼琴旋律和House節奏給歌迷們留下了深刻的印象，歌詞朗朗上口，聽一遍就忘不了。



《最後的問候》

出道初期將BIGBANG推向更高一層人氣的功勞歌曲，強勁的HIPHOP節奏加上GD獨特的清亮嗓音，還有每位成員不同的唱腔，讓歌迷們見識到了團隊的超強業務能力，哪怕到了現在也是粉絲們最愛的歌曲之一。



《謊言》

把BIGBANG推向人氣巔峰的絕對是這首《謊言》，這是2007年BIGBANG發售的首長迷你專輯《Always》裡的主打曲，即使不是BIGBANG的粉絲，也一定聽過這首歌，當年韓國的大街小巷可是隨處能夠聽到的，堪稱國民神曲。



「圖：YouTube、YG娛樂」

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