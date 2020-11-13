《機智醫生生活》回歸準備中！最晚2021年6月播出，五人幫樂團演出第二季還有！

《機智醫生生活》第二季的作業開始動起來！曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明與田美都這五人幫與製作團隊都將於12月初正式開始第二季的拍攝作業，最近也已經在正式投入準備階段，今年5月他們曾創下14.1％的收視率紀錄，觀眾們也相當期待他們的回歸。

近日根據相關人員表示，申源浩PD與製作組最近為了選定《機智醫生生活》第二季中的更多配角們，與許多演員們見面，就像受到大家歡迎的第一季一樣，以醫大同期的五人幫為中心，但更追加了許多新的登場人物，計畫到本月底就能完成選角以及所有拍攝的準備作業。



當然在《機智醫生生活》第二季中也有一些角色將不再出現了，在劇中與曹政奭和田美都形成三角關係的暖男安大尉金準韓就是其中之一，製作組最近也在youtube頻道影片中提到他原本的設定，就是只出現在第一季當中。



而在每次播出中總有畫龍點睛作用的五人幫樂團演出，預計還會持續這樣的風格演出，五人幫演員們當然也為了這部電視劇演奏出高難度的「偶然遇見的你」「卡農」等經典歌曲，雖然距離上一季播畢已有五個月時間，他們依舊會利用空檔見面約出來合奏練團，讓團隊默契有增無減。金大明更曾在最近的訪談中提到：「因為大家年紀相仿，所以常常見面分享煩惱。」令人感受到五人幫的好感情。



雖然正式編審時間，以及將會在星期幾播出，這些細節都尚未確認，製作團隊以最晚不超過明年6月播出為目標，對每周一集的播出方式仍相當堅定希望繼續，申PD也曾多次強調：「這樣才能保障演出人員以及工作人員們的工作環境獲得改善。」《機智醫生生活》第二季快來吧！



照片：tvN

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