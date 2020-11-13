《机智医生生活》回归准备中！最晚2021年6月播出，五人帮乐团演出第二季还有！

《机智医生生活》第二季的作业开始动起来！曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明与田美都这五人帮与制作团队都将於12月初正式开始第二季的拍摄作业，最近也已经在正式投入准备阶段，今年5月他们曾创下14.1％的收视率纪录，观众们也相当期待他们的回归。

近日根据相关人员表示，申源浩PD与制作组最近为了选定《机智医生生活》第二季中的更多配角们，与许多演员们见面，就像受到大家欢迎的第一季一样，以医大同期的五人帮为中心，但更追加了许多新的登场人物，计画到本月底就能完成选角以及所有拍摄的准备作业。



当然在《机智医生生活》第二季中也有一些角色将不再出现了，在剧中与曹政奭和田美都形成三角关系的暖男安大尉金准韩就是其中之一，制作组最近也在youtube频道影片中提到他原本的设定，就是只出现在第一季当中。



而在每次播出中总有画龙点睛作用的五人帮乐团演出，预计还会持续这样的风格演出，五人帮演员们当然也为了这部电视剧演奏出高难度的「偶然遇见的你」「卡农」等经典歌曲，虽然距离上一季播毕已有五个月时间，他们依旧会利用空档见面约出来合奏练团，让团队默契有增无减。金大明更曾在最近的访谈中提到：「因为大家年纪相仿，所以常常见面分享烦恼。」令人感受到五人帮的好感情。



虽然正式编审时间，以及将会在星期几播出，这些细节都尚未确认，制作团队以最晚不超过明年6月播出为目标，对每周一集的播出方式仍相当坚定希望继续，申PD也曾多次强调：「这样才能保障演出人员以及工作人员们的工作环境获得改善。」《机智医生生活》第二季快来吧！



照片：tvN

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻