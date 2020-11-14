BTS防彈少年團V親自挑選的髮型和道具！看完少女粉的心臟真的受不了XD

我們都以為愛豆們的所有造型都出自造型師之手，其實有些是他們自己的創意和靈感啦。

大家絕對想不到防彈少年團成員V這個迷倒萬千少女粉的「我無罪」造型中最讓人心動的濕髮和蕾絲眼罩竟然出自他之手。 這是防彈少年團送給六期會員的驚喜禮物，還特別製作了電影，V的海報里，他一手托腮，手指上勾著槍，用平靜深邃的眼睛凝視著前方，除了性感似乎再也想不到任何詞彙來形容他。



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濕髮造型就是V自己挑的髮型，帶著像是汗水淋漓過後的「微濕感」，因為髮絲緊貼在頭頂，但是有很有層次感，在給人清水出芙蓉的感覺的同時也很時尚和特別。



白色襯衣上的「血跡」十分顯眼，V叼著一根牙籤漫不經心地靠在牆上，痞帥感爆棚，自帶無視一切唯我獨尊的氣場。



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蕾絲眼罩也是V經過再三挑選之後才決定的道具，眼罩之下透露出的迷人眼神，仿彿黑洞一般引人深陷，沒有比這個POSE再性感的POSE了！！





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又是被V的神顏震撼的一天！！網民和粉絲也留言稱：「我的心跳明顯在加速」、「上帝造V的時候花費了很多心思」、「太帥了」等。



「圖：twitter、theqoo」

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