太感動了！P.O在《肩膀舞》獲得第一名，獎品不選「50萬元商品卷」選擇播放宋旻浩「新曲MV 30秒」

殷志源、宋旻浩、P.O日前作為嘉賓出演曺圭賢「頻道15夜」的節目《肩膀舞要跳到什麼時候啊》。

節目中，曺圭賢、宋旻浩、P.O將做出一道下酒菜，讓殷志源選出最符合心意的。第一名的有三個獎品可以選，包含「CJ商品卷50萬元（韓幣）」、「《新西遊記》播完後，播放30秒MV」、「在《新西遊記》答錯場面的剪輯權」。



宋旻浩從隔壁媽媽家拿了LA排骨和蒸雞蛋、曹圭賢煮了辣椒醬鍋、P.O煮了辣椒醬湯和蒜香蝦。而P.O的料理也獲得大家的稱讚，曺圭賢：「我想帶著P.O在我家生活。」殷志源：「呀～這個真的好好吃，蒜香蝦也做得很好。」



P.O的「辣椒醬湯」獲得所有參賽者認證，曺圭賢：「這個作為下酒菜真的很好吃，和飯一起吃也好吃，現在直接拿去賣也可以。」殷志源：「之後和麵片一起吃也好吃。」實在太好奇有多好吃啊 XD



獲得第一名的P.O：「那麼我...30秒MV！所以《Run away》播這個！」之後他也說：「就要這樣溫暖的。」宋旻浩：「我真的感動了！」



結果溫暖的氣氛沒有持續太久，殷志源又帶著殺氣眼神：「你做過嗎？」曺圭賢：「我做錯了嗎？」之後他們也進行了第二場，對「人工肝」進行了討論，還有突襲直播的片段，期待這週的播出啊！





（圖：Youtube@채널 십오야）

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