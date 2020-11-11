太感动了！P.O在《肩膀舞》获得第一名，奖品不选「50万元商品卷」选择播放宋旻浩「新曲MV 30秒」

殷志源、宋旻浩、P.O日前作为嘉宾出演曺圭贤「频道15夜」的节目《肩膀舞要跳到什么时候啊》。

节目中，曺圭贤、宋旻浩、P.O将做出一道下酒菜，让殷志源选出最符合心意的。第一名的有三个奖品可以选，包含「CJ商品卷50万元（韩币）」、「《新西游记》播完后，播放30秒MV」、「在《新西游记》答错场面的剪辑权」。



宋旻浩从隔壁妈妈家拿了LA排骨和蒸鸡蛋、曹圭贤煮了辣椒酱锅、P.O煮了辣椒酱汤和蒜香虾。而P.O的料理也获得大家的称赞，曺圭贤：「我想带著P.O在我家生活。」殷志源：「呀～这个真的好好吃，蒜香虾也做得很好。」



P.O的「辣椒酱汤」获得所有参赛者认证，曺圭贤：「这个作为下酒菜真的很好吃，和饭一起吃也好吃，现在直接拿去卖也可以。」殷志源：「之后和面片一起吃也好吃。」实在太好奇有多好吃啊 XD



获得第一名的P.O：「那么我...30秒MV！所以《Run away》播这个！」之后他也说：「就要这样温暖的。」宋旻浩：「我真的感动了！」



结果温暖的气氛没有持续太久，殷志源又带著杀气眼神：「你做过吗？」曺圭贤：「我做错了吗？」之后他们也进行了第二场，对「人工肝」进行了讨论，还有突袭直播的片段，期待这周的播出啊！





（图：Youtube@채널 십오야）

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