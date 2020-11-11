如果BTS防彈少年團是爸爸那個年代的人？年度週邊大走復古風！

2020 年已接近尾聲，即將回歸的防彈少年團在公開〈BE (Deluxe Edition)〉相關預告的同時，也搶先釋出 2021 年度週邊的畫報啦！

Big Hit Entertainment 今天（11 日）上午公開了防彈少年團《BTS 2021 Season’s Greetings》的預告畫報，令人驚喜的是，七人都穿上令人聯想到 7、80 年代青少年的服飾，搭上如今越來越少見的紙本地圖、門票、報紙⋯⋯等道具，呈現出濃濃的復古風情。

在另一組畫報中，防彈少年團則化身成復古的流行先驅，以大膽吸睛的穿搭遊走在相機店、名牌鐘錶行、小吃店⋯⋯等懷舊的場景，大展平時難得一見的魅力。

在公開年度週邊預告的同時，防彈少年團今天也搶先釋出了〈BE (Deluxe Edition)〉的完整曲目表。包含早已曝光的主打歌 “Life goes on” 和英語單曲 “Dynamite” 在內，新專輯還會收錄「在我房間裡旅行的方法」、“Blue & Grey”、“Skit”、「暫時」、「病」與 “Stay” 共六首歌。期待將於 20 日問世的〈BE (Deluxe Edition)〉！



（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）

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