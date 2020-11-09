MAMAMOO在《社長的耳朵是驢耳朵》節目中透露減肥經驗談，木木聽到表示：太心疼啦！

女團真的難為，除了要帶來強力整齊舞蹈，更必須維持體態，不過所有一切都必須擁有強健的體魄以及過人的體力，為了呈現最好的一面，舞台下的她們有多令人心疼！MAMAMOO就在節目中提到輝人、頌樂以及玟星的減肥經驗談，實在令木木們聽了格外捨不得。

11月8日播出的KBS2TV《社長的耳朵是驢耳朵》節目中，女團MAMAMOO大方公開回歸前各自以什麼樣的方式進行節食減重，只為了帶給觀眾們最好的一面。團內一向擁有性感又健美身材的頌樂說：「雖然在練習生時期，公司就已經要求我減重，但真正出道後就沒有太花心思在這部分，讓我們各自看著辦，這次歌曲要公開了也就努力認真去做。」她提到回歸前大家認真投入的決心。



頌樂的減肥食譜是蒟蒻炒年糕、生酮飯捲以及水果，頌樂也想起自己練習生時期努力減肥的回憶：「吃清腸胃的藥，結果吃到送急診，好幾天都沒吃東西所以就在那邊乾淨清了腸胃。」頌樂說起當時得了胃炎的經過。輝人也提到：「我也是吃了食慾抑制劑之後暈倒了兩次。」原來她們為了減重都有這樣辛苦的遭遇。



不過另一位玟星，其實是團隊內不需要減重的成員，食量超級大的玟星說道：「其實我也是以前減肥的，我曾經從60公斤減了15公斤下來，而在那之後就變成怎麼吃都吃不胖的體質了。」這樣說會不會太令人羨慕啊！不僅是成員們，連正在收看的女性觀眾們應該都希望自己能像玟星一樣吃不胖。



照片：KBS2TV截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞