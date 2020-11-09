那個被「芝士噴泉」打臉的韓國Youtuber又翻車了XD 這一次綜藝之神光顧了他兩次！

因「芝士噴泉」吃播失敗，慘遭芝士打臉的吃播小哥Tasty Hoon最近太火了，不過這次他的吃播又翻車了，哈哈哈哈。

芝士噴泉小哥翻車之後， 小哥火到啥程度呢，在Google上搜索「cheese fountain（芝士噴泉）」，出來的不是商品介紹，也不是正經吃法，全都是這小哥的新聞......

後來，Tasty Hoon再次嘗試同款芝士噴泉，終於成功！！



這次Tasty Hoon又挑戰了巧克力噴泉，沒想到再次翻車。 Tasty Hoon用巧克力噴泉搭配水果、麵包等，噴泉流淌地十分順滑成功，也讓看得人鬆了一口氣。



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只是接下來的動作讓所有人看得捧腹大笑，小哥端起杯子準備倒牛奶，明明動作小心翼翼，但湧出來的牛奶並沒有乖乖進入杯中，而是直接沖向了杯外。 小哥自己都露出一副難以置信的表情。 不過，相信有不少小夥伴倒這種盒裝牛奶時也遇到過這種慘況，距離太難掌控了。



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火速擦乾桌子之後，Tasty Hoon繼續著吃播，似乎當天YouTube之神特別眷顧他，他拿起香蕉蘸巧克力醬，卻沒想到香蕉竟然斷了.... 斷... 了...



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接二連三的翻車看得網民們哈哈大笑，紛紛留言稱：「笑到肚子疼」、「今年不管吃什麼你都會紅」等。



期待小哥再次翻身，哈哈哈哈哈~

「圖：YouTube、google截圖」

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