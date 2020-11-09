MAMAMOO在《社长的耳朵是驴耳朵》节目中透露减肥经验谈，木木听到表示：太心疼啦！

女团真的难为，除了要带来强力整齐舞蹈，更必须维持体态，不过所有一切都必须拥有强健的体魄以及过人的体力，为了呈现最好的一面，舞台下的她们有多令人心疼！MAMAMOO就在节目中提到辉人、颂乐以及玟星的减肥经验谈，实在令木木们听了格外舍不得。

11月8日播出的KBS2TV《社长的耳朵是驴耳朵》节目中，女团MAMAMOO大方公开回归前各自以什么样的方式进行节食减重，只为了带给观众们最好的一面。团内一向拥有性感又健美身材的颂乐说：「虽然在练习生时期，公司就已经要求我减重，但真正出道后就没有太花心思在这部分，让我们各自看著办，这次歌曲要公开了也就努力认真去做。」她提到回归前大家认真投入的决心。



颂乐的减肥食谱是蒟蒻炒年糕、生酮饭卷以及水果，颂乐也想起自己练习生时期努力减肥的回忆：「吃清肠胃的药，结果吃到送急诊，好几天都没吃东西所以就在那边干净清了肠胃。」颂乐说起当时得了胃炎的经过。辉人也提到：「我也是吃了食欲抑制剂之后晕倒了两次。」原来她们为了减重都有这样辛苦的遭遇。



不过另一位玟星，其实是团队内不需要减重的成员，食量超级大的玟星说道：「其实我也是以前减肥的，我曾经从60公斤减了15公斤下来，而在那之后就变成怎么吃都吃不胖的体质了。」这样说会不会太令人羡慕啊！不仅是成员们，连正在收看的女性观众们应该都希望自己能像玟星一样吃不胖。



照片：KBS2TV截图

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻