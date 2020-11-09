鄭敬淏的Vlog《鄭敬淏的Dr.Sweet》自曝《機智醫生生活》首次聚會的尷尬：「好漫長的5分30秒！」

演員鄭敬淏曾在《機智醫生生活》中飾演傲嬌醫師金俊完，劇中的粉紅戀情也大獲觀眾的喜愛，鄭敬淏近來也透過Vlog《鄭敬淏的Dr.Sweet》與粉絲們互動，他帶著兩隻愛犬出門散步，悠閒地分享拍攝幕後的小故事以及狗爸爸日記。





被問到《機智醫生生活》演員群五人幫的首度見面，當時是什麼樣的氣氛呢？鄭敬淏戴著口罩一邊推著兩隻狗狗，白色「愛鳳」跟黑色臘腸「淏英」，一邊對著鏡頭聊天。他說：「當時真的什麼都沒想，只覺得喝杯酒盡快結束就好，除了曹政奭哥與金大明哥，其他演員我都沒見過，不過在當日聚餐之後大家真的變熟了，但當時的5分30秒…真的有點久…畢竟是第一次見面，又是前輩們，所以總是有點安靜有點尷尬。」

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在另一段影片中，鄭敬淏更大嘆狗爸爸難為。在休息的時間，鄭敬淏總是與兩隻狗兒相處，在留言處寫著：「養兩隻小狗狗，真的是很累人，早上起來，清掉牠們的糞便，帶牠們散步，擦腳，接著吃飯，又散步，又收拾糞便，再準備牠們的晚飯…大家好奇狗爸爸的日常生活時間迴圈嗎？」



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不過看鄭敬淏與狗兒玩耍對話的樣子，真的是非常有耐心的狗爸爸，他與秀英的戀情以及兩人共同飼養的狗狗，都令大家相當羨慕他們的日常生活，鄭敬淏將持續推出Vlog影片，《機智醫生生活》第二季也即將開拍，傲嬌的金俊完醫生又要回歸啦！



照片：monotube ig

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