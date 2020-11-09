郑敬淏的Vlog《郑敬淏的Dr.Sweet》自曝《机智医生生活》首次聚会的尴尬：「好漫长的5分30秒！」

演员郑敬淏曾在《机智医生生活》中饰演傲娇医师金俊完，剧中的粉红恋情也大获观众的喜爱，郑敬淏近来也透过Vlog《郑敬淏的Dr.Sweet》与粉丝们互动，他带著两只爱犬出门散步，悠闲地分享拍摄幕后的小故事以及狗爸爸日记。





被问到《机智医生生活》演员群五人帮的首度见面，当时是什么样的气氛呢？郑敬淏戴著口罩一边推著两只狗狗，白色「爱凤」跟黑色腊肠「淏英」，一边对著镜头聊天。他说：「当时真的什么都没想，只觉得喝杯酒尽快结束就好，除了曹政奭哥与金大明哥，其他演员我都没见过，不过在当日聚餐之后大家真的变熟了，但当时的5分30秒…真的有点久…毕竟是第一次见面，又是前辈们，所以总是有点安静有点尴尬。」

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在另一段影片中，郑敬淏更大叹狗爸爸难为。在休息的时间，郑敬淏总是与两只狗儿相处，在留言处写著：「养两只小狗狗，真的是很累人，早上起来，清掉它们的粪便，带它们散步，擦脚，接著吃饭，又散步，又收拾粪便，再准备它们的晚饭…大家好奇狗爸爸的日常生活时间回圈吗？」



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不过看郑敬淏与狗儿玩耍对话的样子，真的是非常有耐心的狗爸爸，他与秀英的恋情以及两人共同饲养的狗狗，都令大家相当羡慕他们的日常生活，郑敬淏将持续推出Vlog影片，《机智医生生活》第二季也即将开拍，傲娇的金俊完医生又要回归啦！



照片：monotube ig

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