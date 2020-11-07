【KSD評分】由韓星網讀者評分：這個星期《九尾狐傳》&《回到18歲》同分！

這個星期有新劇播出，而大家看了哪些電視劇呢？不如和小編及讀者們分享一下吧～

最重要的是…還可以幫這些作品打分數：https://bit.ly/2Uqxknv如你見自己最近的作品沒上TOP 3，都來打分數給他們吧！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（10月）第四週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）



NO.1──tvN《Start-Up》：9.6（今晚播出第7集）

【台灣香港都在Netflix播出】



NO.2──tvN《九尾狐傳》：7.6（播至第12集）

【台灣由愛奇藝台灣站播出；香港都在myTV Super播出】



NO.2──JTBC《回到18歲》：7.6（播至第14集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】



NO.4──OCN《Search》：7.2（播至第6集）

【台灣由愛奇藝台灣站視播出】



NO.5──MBC《愛我的間諜》：6.8（播至第6集）

【台灣由愛奇藝台灣站視播出】



NO.6──JTBC《境遇之數》：6.7（播至第12集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】



NO.7──JTBC《私生活》：6.6（播至第10集）

【台灣香港都在Netflix播出】



NO.7──MBC《Kairos》：6.6（播至第4集）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】



NO.9──KBS《Do Do Sol Sol La La Sol》：6.5（播至第10集）

【台灣香港都在Netflix播出】



NO.10──SBS《延遲的正義》：6.2（今晚播出第4集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

（圖片來源：各大電視台劇照）

choyoung@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞