BLACKPINK接觸貓熊遭中國網友罵翻！YG：「可能會引起另一層面的誤會，最終回影片決定保留不播出」

BLACKPINK接觸貓熊遭中國網友罵翻！YG：「可能會引起另一層面的誤會，最終回影片決定保留不播出」

綜藝   2020年11月7日   星期六10:55   Yuan   15

日前，BLACKPINK公開團綜《24/365 with BLACKPINK》最終回的預告。

內容是成員們到愛寶樂園與中國國寶貓熊（熊貓）互動，但她們影片中觸摸熊貓的方式卻飽受批評。不少中國網友們憤怒表示：「貓熊是中國的國寶，怎麼能不戴手套就摸牠們。」（相關新聞：《24/365 with BLACKPINK》公布最終回預告：不滿一分鐘內容即遭中國網友罵翻！

今日（7日），YG方面也發表聲明：「原定在今日更新的BLACKPINK《24/365 with BLACKPINK》最終回影片決定保留不播出。與愛寶樂園貓熊相關的BLACKPINK飼養員體驗員是在專業獸醫、飼養員的參與下，進行嚴格的防疫、遵守衛生守則情況進行拍攝。」

「組合與貓熊見面時，成員們都有戴著手套、口罩和穿著防護衣，每次場景切換時，都進行手跟鞋的消毒。儘管如此，由於『非專業人士與貓熊親密接觸的行為可能會引起另一層面的誤會』。聽取貓熊保護專家的建議，尊重國際合作慣例，相關影片的播出決定保留。感謝所有擔心的人，希望給予參與這次拍攝的BLACKPINK和熊貓一如既往地關愛。」


（圖：《24/365 with BLACKPINK》截圖、YG）

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留言/評論
  • 難怪最近玻璃特別貴！
    1小時前
  • 可是熊猫真的挺脆弱的诶
    1小時前
  • 那些小粉紅對那些被迫害的百姓，有對熊貓有一半的關注就好了。
    2小時前
  • 我聽到玻璃碎滿地的聲音 大家揪團去賣玻璃了🙃🙃🙃
    1小時前
  • 玻璃心
    1小時前
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