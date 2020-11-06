19歲嫁超級明星離婚收場，其後戀上頂級男神3個月後分手，如今的她回歸小銀幕展女神風采：李智雅

韓劇《The Penthouse》剛播4集，已經秒殺今年所有狗血韓劇，可以說是《Sky Castle》和《夫妻的世界》兩大火爆經典劇的混合。 都說三個女人一台戲，李智雅、柳真和金素妍這三個女人就在上流社會頂尖的豪宅中上演了一出關於復仇與人性的大戲。

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今天就來說說女主角之一的李智雅戲劇一般的人生，與之牽扯的兩個男人稱得上是韓國娛樂圈的頂流人物。差不多10年前（2011年），李智雅身上發生了一件韓國娛樂史上最轟動的事件，和徐太志曾經有過婚史，兩人結婚時無人知曉，離婚時卻鬧得盡人皆知。徐太志是什麼人呢，他在韓國歌壇的地位就如同張學友、陳奕迅和周杰倫在華語歌壇的地位，被尊稱為「文化大總統」。當民眾們得知徐太志結婚、隱婚，前妻還是女演員時，可想而知衝擊有多大。



李智雅和徐太志結婚時兩人年紀都很小，李智雅1993年赴美國留學，同年在針對洛杉磯韓裔的一場演出中，通過熟人介紹和徐太志相識。之後李智雅繼續留在美國，徐太志則返回韓國，兩人通過書信和電話聯繫，逐漸發展成戀人。徐太志1996年年初隱退後來到美國，1997年兩人在美國舉行了只有兩人的婚禮，結婚當時李智雅才19歲，而徐太志也只有25歲而已。2006年6月徐太志為了復出返回韓國，李智雅自己過了一段時間後，於2006年單方提交離婚申請書，離婚於2009年生效。

其實「隱婚門」爆出時李智雅和徐太志已經離婚了，而此時李智雅也有了交往中的男友，他就是韓國影視劇圈的男神鄭雨盛。當時談戀愛3個多月的兩人正處在濃情蜜意中，卻因為「隱婚門」雙方壓力巨大而最終分開。李智雅曾主動聯繫鄭雨盛，就隱瞞過往和給他帶來不便致歉，當時鄭雨盛仍表示非常愛李智雅，現在回想起來，仍讓人不免為他們短暫的愛情唏噓不已。



時隔多年，無論是李智雅還是徐太志都回歸到自己的生活中。徐太志二婚迎娶了小16歲的女演員李恩成，並於2014年升級當爹，徐太志也一直維持了神秘主義面紗，幾乎不在公開場合提及家人。而李智雅一直沒有再公開過任何關於感情的新聞，一心幹事業，這次在《The Penthouse》中扮演白富美+闊太沈秀妍，是個對於身邊的所有人都展示出善意的溫柔女人，但卻遭到最無情的背叛。 李智雅在劇中展現的姿態，更是有一種把溫柔刻到了骨子裡的感覺，這也不得不讓人感歎，選擇李智雅作為沈秀妍的扮演者實在是最合適不過了！



「圖：《The Penthouse》、NATE PHOTOS、《雅典娜戰爭》」

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