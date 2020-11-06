19岁嫁超级明星离婚收场，其后恋上顶级男神3个月后分手，如今的她回归小银幕展女神风采：李智雅

韩剧《The Penthouse》刚播4集，已经秒杀今年所有狗血韩剧，可以说是《Sky Castle》和《夫妻的世界》两大火爆经典剧的混合。 都说三个女人一台戏，李智雅、柳真和金素妍这三个女人就在上流社会顶尖的豪宅中上演了一出关於复仇与人性的大戏。

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今天就来说说女主角之一的李智雅戏剧一般的人生，与之牵扯的两个男人称得上是韩国娱乐圈的顶流人物。差不多10年前（2011年），李智雅身上发生了一件韩国娱乐史上最轰动的事件，和徐太志曾经有过婚史，两人结婚时无人知晓，离婚时却闹得尽人皆知。徐太志是什么人呢，他在韩国歌坛的地位就如同张学友、陈奕迅和周杰伦在华语歌坛的地位，被尊称为「文化大总统」。当民众们得知徐太志结婚、隐婚，前妻还是女演员时，可想而知冲击有多大。



李智雅和徐太志结婚时两人年纪都很小，李智雅1993年赴美国留学，同年在针对洛杉矶韩裔的一场演出中，通过熟人介绍和徐太志相识。之后李智雅继续留在美国，徐太志则返回韩国，两人通过书信和电话联系，逐渐发展成恋人。徐太志1996年年初隐退后来到美国，1997年两人在美国举行了只有两人的婚礼，结婚当时李智雅才19岁，而徐太志也只有25岁而已。2006年6月徐太志为了复出返回韩国，李智雅自己过了一段时间后，於2006年单方提交离婚申请书，离婚於2009年生效。

其实「隐婚门」爆出时李智雅和徐太志已经离婚了，而此时李智雅也有了交往中的男友，他就是韩国影视剧圈的男神郑雨盛。当时谈恋爱3个多月的两人正处在浓情蜜意中，却因为「隐婚门」双方压力巨大而最终分开。李智雅曾主动联系郑雨盛，就隐瞒过往和给他带来不便致歉，当时郑雨盛仍表示非常爱李智雅，现在回想起来，仍让人不免为他们短暂的爱情唏嘘不已。



时隔多年，无论是李智雅还是徐太志都回归到自己的生活中。徐太志二婚迎娶了小16岁的女演员李恩成，并於2014年升级当爹，徐太志也一直维持了神秘主义面纱，几乎不在公开场合提及家人。而李智雅一直没有再公开过任何关於感情的新闻，一心干事业，这次在《The Penthouse》中扮演白富美+阔太沈秀妍，是个对於身边的所有人都展示出善意的温柔女人，但却遭到最无情的背叛。 李智雅在剧中展现的姿态，更是有一种把温柔刻到了骨子里的感觉，这也不得不让人感叹，选择李智雅作为沈秀妍的扮演者实在是最合适不过了！



「图：《The Penthouse》、NATE PHOTOS、《雅典娜战争》」

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