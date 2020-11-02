李到晛被曝「疑似把粉絲送的禮物轉送給女友」，粉絲被惹怒要求退回募款，其後所屬社做出回應否定戀愛傳聞！ 《認識的哥哥》別看磪有情長得柔弱美美的，個人技蠻令人震驚！ [有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

演員李到晛被曝疑似把粉絲送的生日禮物轉送給女友，粉絲們之前還試圖替李到晛的戀情保密，這次終於集體憤怒，更公開了多張疑似約會的照片！

今日有網友在Twitter上PO出圖片說：「居然有讓女友做生日禮物認證的演員? 而且還親自去點讚？」第一張圖片中是粉絲去年給李到晛送生日禮物的清單，其中有一頂粉紅色的「小豬帽子」：



第二張圖片是一個女生戴著同款小豬帽子的照片，網友表示該女生是李到晛的女友，下方點讚的則是李到晛的非公開私人帳號：



該網友還公開了多張疑似李到晛與女友約會的照片，指責道：「因為在私人帳戶上低調，卻在公開帳號上顯露出來。 只是因為怕對演藝事業有影響所以說了一些擔心的話，然後你就刪掉了所有PO文，還開始和粉絲鬥氣，真是無語。」

據悉，因為李到晛經常在IG上PO出和戀愛有關的內容，粉絲早就猜到李到晛談戀愛，還勸他小心、不要被發現，然而最近卻發現他的女友在IG上PO出的照片裡戴著粉絲送給李到晛的禮物，李到晛還去按讚，導致粉絲忍無可忍，才決定曝光兩人「秀戀情」的照片。







不僅如此，很多粉絲還開始要求退回為他慶祝出道3周年和新劇劇終的募款。李到晛的韓國粉絲站Leedorable今日PO出通知：「因為有人詢問所以特此通知。因為贊助活動已經在進行中所以無法退款，但剩餘金額計劃捐給流浪狗救助機構。今後Leedorable也不會再做贊助活動了。」晚些時候，李到晛所屬社做出回應，否定戀愛傳聞：「該女生只是熟人之一。（戴小豬帽子的照片）是3年前的，當時幾個好朋友聚會，互相戴帽子拍照。發到SNS上的照片也因為擔心引起誤會，當時就刪除了。」



李到晛2017年在tvN電視劇《機智牢房生活》裡飾演鄭敬淏少年時期而出道，之後接連出演了《雖然30但仍17》、《先熱情地打掃吧》、《德魯納酒店》等多部作品，出道3年終於在《重回18歲》中當上男主角，與金荷娜、尹相鉉對戲。



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