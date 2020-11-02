李到晛被曝「疑似把粉丝送的礼物转送给女友」，粉丝被惹怒要求退回募款，其后所属社做出回应否定恋爱传闻！ 《认识的哥哥》别看磪有情长得柔弱美美的，个人技蛮令人震惊！ [有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

演员李到晛被曝疑似把粉丝送的生日礼物转送给女友，粉丝们之前还试图替李到晛的恋情保密，这次终於集体愤怒，更公开了多张疑似约会的照片！

今日有网友在Twitter上PO出图片说：「居然有让女友做生日礼物认证的演员? 而且还亲自去点赞？」第一张图片中是粉丝去年给李到晛送生日礼物的清单，其中有一顶粉红色的「小猪帽子」：



第二张图片是一个女生戴著同款小猪帽子的照片，网友表示该女生是李到晛的女友，下方点赞的则是李到晛的非公开私人帐号：



该网友还公开了多张疑似李到晛与女友约会的照片，指责道：「因为在私人帐户上低调，却在公开帐号上显露出来。 只是因为怕对演艺事业有影响所以说了一些担心的话，然后你就删掉了所有PO文，还开始和粉丝斗气，真是无语。」

据悉，因为李到晛经常在IG上PO出和恋爱有关的内容，粉丝早就猜到李到晛谈恋爱，还劝他小心、不要被发现，然而最近却发现他的女友在IG上PO出的照片里戴著粉丝送给李到晛的礼物，李到晛还去按赞，导致粉丝忍无可忍，才决定曝光两人「秀恋情」的照片。







不仅如此，很多粉丝还开始要求退回为他庆祝出道3周年和新剧剧终的募款。李到晛的韩国粉丝站Leedorable今日PO出通知：「因为有人询问所以特此通知。因为赞助活动已经在进行中所以无法退款，但剩余金额计划捐给流浪狗救助机构。今后Leedorable也不会再做赞助活动了。」晚些时候，李到晛所属社做出回应，否定恋爱传闻：「该女生只是熟人之一。（戴小猪帽子的照片）是3年前的，当时几个好朋友聚会，互相戴帽子拍照。发到SNS上的照片也因为担心引起误会，当时就删除了。」



李到晛2017年在tvN电视剧《机智牢房生活》里饰演郑敬淏少年时期而出道，之后接连出演了《虽然30但仍17》、《先热情地打扫吧》、《德鲁纳酒店》等多部作品，出道3年终於在《重回18岁》中当上男主角，与金荷娜、尹相铉对戏。



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