SM Entertainment 與十幾間間大型法律事務所聯手 徹底回擊惡意言論！ 《認識的哥哥》別看磪有情長得柔弱美美的，個人技蠻令人震驚！ [有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

從早已大紅的旗下王牌到即將出道的新人，SM Entertainment 最近受各種風波纏身，對此他們也宣布將強力地回擊這些對藝人不利的言論！

SM Entertainment 今天（2 日）發出了長篇聲明，表示將委託超過 10 間的（韓國）國內大型法律事務所 / 法務法人及各領域的專業法務法人單位，對針對旗下藝人的各種不法行為採取強硬的民 / 刑事措施。

「最近有人在網路社群、社群媒體 (SNS)、搜尋網站⋯⋯等處肆意發佈或散佈謠言、惡意貼文 / 留言、涉嫌毀損名譽及人身攻擊的言論，因此我們決定採取更嚴厲的手段。」SM 強調上述行為皆為「明確的不法行為」，呼籲網友不要觸法。

除此之外，SM 也提及自 2017 年底設計至今的檢舉專用帳號，每天都會收到上千條檢舉，而 SM 也一一分門別類、確認是否違法並提出告訴來反擊。

在聲明的最後，SM 提醒網友「確認有犯罪事實的多數行為都已被判有罪」。特別的是，SM 也重申未來除了會繼續保護旗下藝人的人格、權利和名譽，也會全力以赴、更細心地支援藝人，讓他們獲得耀眼的成長、進步與活躍的活動。



（照片或影片來源：SM Entertainment）

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