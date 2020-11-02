SM Entertainment 与十几间间大型法律事务所联手 彻底回击恶意言论！ 《认识的哥哥》别看磪有情长得柔弱美美的，个人技蛮令人震惊！ [有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

从早已大红的旗下王牌到即将出道的新人，SM Entertainment 最近受各种风波缠身，对此他们也宣布将强力地回击这些对艺人不利的言论！

SM Entertainment 今天（2 日）发出了长篇声明，表示将委托超过 10 间的（韩国）国内大型法律事务所 / 法务法人及各领域的专业法务法人单位，对针对旗下艺人的各种不法行为采取强硬的民 / 刑事措施。

「最近有人在网路社群、社群媒体 (SNS)、搜寻网站⋯⋯等处肆意发布或散布谣言、恶意贴文 / 留言、涉嫌毁损名誉及人身攻击的言论，因此我们决定采取更严厉的手段。」SM 强调上述行为皆为「明确的不法行为」，呼吁网友不要触法。

除此之外，SM 也提及自 2017 年底设计至今的检举专用帐号，每天都会收到上千条检举，而 SM 也一一分门别类、确认是否违法并提出告诉来反击。

在声明的最后，SM 提醒网友「确认有犯罪事实的多数行为都已被判有罪」。特别的是，SM 也重申未来除了会继续保护旗下艺人的人格、权利和名誉，也会全力以赴、更细心地支援艺人，让他们获得耀眼的成长、进步与活跃的活动。



（照片或影片来源：SM Entertainment）

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