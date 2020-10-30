朴敘俊大秀肌肉美背！意外坦言：「不懂為何被大家喜愛，也問不出口」

朴敘俊這組寫真實在太養眼啦！這個男人難道對自己的魅力一無所知嗎~
近日，朴敘俊作為CHANEL Beauty的代言人為時尚雜誌《ELLE》拍攝了一組寫真，展現出清新又健康的魅力。 朴敘俊因為《梨泰院CLASS》等作品而被人稱為「健康的青春」，對他表示：「我認為最重要的就是此刻。 我有自己的夢想，以後還有很多要經歷的事，所以仍然是活在青春階段。 」
對於自己的魅力點，朴敘俊則顯得有些茫然：「我也不知道大家為什麼喜歡我！這個問題就連在粉絲見面會上我都問不出口。 我希望表演和日常都可以淡泊一點。 也許大家喜歡的就是這份淡泊感吧。 」
朴敘俊身邊有很多老朋友和共事很久的工作人員，他分享了自己對待身邊人的方式：「越是親近的人越要少說會帶來傷害的話，以及遵守禮儀。 不管多麼熟悉都要互相尊重。 」
朴敘俊還透露了最讓自己感到幸福的事情，那就是運動！「運動出汗之後一下子就放鬆了。 既方便又能集中精神，大概是最適合我的方法。 」順便也能讓大家看到時常處於健康狀態的他，實在是一舉多得啊XD
（圖源：ELLE）
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