朴叙俊大秀肌肉美背！意外坦言：「不懂为何被大家喜爱，也问不出口」

朴叙俊这组写真实在太养眼啦！这个男人难道对自己的魅力一无所知吗~
近日，朴叙俊作为CHANEL Beauty的代言人为时尚杂志《ELLE》拍摄了一组写真，展现出清新又健康的魅力。 朴叙俊因为《梨泰院CLASS》等作品而被人称为「健康的青春」，对他表示：「我认为最重要的就是此刻。 我有自己的梦想，以后还有很多要经历的事，所以仍然是活在青春阶段。 」
对於自己的魅力点，朴叙俊则显得有些茫然：「我也不知道大家为什么喜欢我！这个问题就连在粉丝见面会上我都问不出口。 我希望表演和日常都可以淡泊一点。 也许大家喜欢的就是这份淡泊感吧。 」
朴叙俊身边有很多老朋友和共事很久的工作人员，他分享了自己对待身边人的方式：「越是亲近的人越要少说会带来伤害的话，以及遵守礼仪。 不管多么熟悉都要互相尊重。 」
朴叙俊还透露了最让自己感到幸福的事情，那就是运动！「运动出汗之后一下子就放松了。 既方便又能集中精神，大概是最适合我的方法。 」顺便也能让大家看到时常处於健康状态的他，实在是一举多得啊XD
（图源：ELLE）
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