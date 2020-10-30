「姜丹尼爾紫菜」引爆熱搜！粉絲咨詢商家回覆「不是他」，原來真模特來頭更大XD

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「廣川紫菜模特」這一詞條突然出現在了NAVER的熱搜榜裡。

因EXO燦烈事件，10月29日的熱搜詞條TOP10中有8條關於他（1、2、3、5、6、7、8、10），除了曼聯和萊比錫的足球賽之外，衝上第9名的「廣川紫菜模特」也吸引了大眾的視線。



紫菜作為韓國的特產名物，很少找明星代言，更別說將明星圖像印在包裝上了。 不過韓國大名鼎鼎的「三父子」旗下的廣川紫菜的包裝上竟然印上了「明星」照片，不少人覺得是人氣愛豆姜丹尼爾。



因也有粉絲覺得照片並非姜丹尼爾，於是就向三父子公司詢問，好奇他們是否請了姜丹尼爾當代言人。 很快公司方面就給出了答覆，原來真的不是姜丹尼爾。 不過這位「代言人」來頭也不小，是三父子公司會長的兒子。



放在包裝袋上的照片，「紫菜少爺」拍得也很隨意，直接坐在地上就拍完了。 「紫菜少爺」正在部隊服役中，得知自己登上熱搜之後，他還通過SNS上回應網友：「還請大家多多喜歡三父子紫菜」，不忘給自IX宣傳，不愧是個合格且稱職的代言人。



看到本尊照片的網友們也紛紛評論表示：「坐地上拍的? 」、「衣服哪裡買的」、「有愛豆的潛質」、「人家是金湯匙，你是紫菜湯匙，廣丹尼爾怎麼這麼搞笑」、「怎麼有點像李伊庚」等。

哈哈哈，不過這位社長爸爸也很厲害，用兒子當代言人是不是也省下了一筆高昂的代言費呢?

「圖：姜丹尼爾IG、NATE PHOTOS、NAVER截圖」

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