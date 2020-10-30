「姜丹尼尔紫菜」引爆热搜！粉丝咨询商家回覆「不是他」，原来真模特来头更大XD

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「广川紫菜模特」这一词条突然出现在了NAVER的热搜榜里。

因EXO灿烈事件，10月29日的热搜词条TOP10中有8条关於他（1、2、3、5、6、7、8、10），除了曼联和莱比锡的足球赛之外，冲上第9名的「广川紫菜模特」也吸引了大众的视线。



紫菜作为韩国的特产名物，很少找明星代言，更别说将明星图像印在包装上了。 不过韩国大名鼎鼎的「三父子」旗下的广川紫菜的包装上竟然印上了「明星」照片，不少人觉得是人气爱豆姜丹尼尔。



因也有粉丝觉得照片并非姜丹尼尔，於是就向三父子公司询问，好奇他们是否请了姜丹尼尔当代言人。 很快公司方面就给出了答覆，原来真的不是姜丹尼尔。 不过这位「代言人」来头也不小，是三父子公司会长的儿子。



放在包装袋上的照片，「紫菜少爷」拍得也很随意，直接坐在地上就拍完了。 「紫菜少爷」正在部队服役中，得知自己登上热搜之后，他还通过SNS上回应网友：「还请大家多多喜欢三父子紫菜」，不忘给自IX宣传，不愧是个合格且称职的代言人。



看到本尊照片的网友们也纷纷评论表示：「坐地上拍的? 」、「衣服哪里买的」、「有爱豆的潜质」、「人家是金汤匙，你是紫菜汤匙，广丹尼尔怎么这么搞笑」、「怎么有点像李伊庚」等。

哈哈哈，不过这位社长爸爸也很厉害，用儿子当代言人是不是也省下了一笔高昂的代言费呢?

「图：姜丹尼尔IG、NATE PHOTOS、NAVER截图」

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