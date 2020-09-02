國家有困難時一直走在最前方的IU！光是今年就已經捐了7億了
明星 2020年9月2日 星期三08:15 Rui
IU實實在在踐行了「富則兼濟天下」，承擔起了公眾人物的社會責任。
日前，IU向奮戰在抗疫一線的護士們捐贈了價值1億（韓幣，下同）的冰袋背心，希望能夠幫到每天都穿著厚重悶氣防護服的護士們。
加上這次捐款，今年已經是IU第N次捐贈了，共計捐獻了7億元。 先是今年2月，為防止疫情擴散，IU向Good Neighbours和大韓醫師協會各捐贈了1億元。 接著又向受疫情影響而經濟受挫的首爾瑞草區、京畿道果川市、楊坪郡三地分別捐贈了3000萬、3000萬和2000萬。
此外在3月5日，IU還向多家貧困層保護設施機構捐款3500萬。 兒童節與IU生日當天，她又各捐出了1億元。 IU的善行並未到此結束，8月暴雨導致多地受災，她在第一時間捐出1億幫助受災民眾，同時又向多個需要幫助的機構捐出了數千萬元。
無論工作多麼忙碌，IU始終堅持著自己的慈善之路，很多善行都是低調進行，時隔很久之後才被報導出來。 而2019年IU捐出了9個億，真的是人美心善的小仙女啊。
「圖：IU IG、theqoo」
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