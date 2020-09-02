国家有困难时一直走在最前方的IU！光是今年就已经捐了7亿了
明星 2020年9月2日 星期三08:15 Rui
IU实实在在践行了「富则兼济天下」，承担起了公众人物的社会责任。
日前，IU向奋战在抗疫一线的护士们捐赠了价值1亿（韩币，下同）的冰袋背心，希望能够帮到每天都穿著厚重闷气防护服的护士们。
加上这次捐款，今年已经是IU第N次捐赠了，共计捐献了7亿元。 先是今年2月，为防止疫情扩散，IU向Good Neighbours和大韩医师协会各捐赠了1亿元。 接著又向受疫情影响而经济受挫的首尔瑞草区、京畿道果川市、杨坪郡三地分别捐赠了3000万、3000万和2000万。
此外在3月5日，IU还向多家贫困层保护设施机构捐款3500万。 儿童节与IU生日当天，她又各捐出了1亿元。 IU的善行并未到此结束，8月暴雨导致多地受灾，她在第一时间捐出1亿帮助受灾民众，同时又向多个需要帮助的机构捐出了数千万元。
无论工作多么忙碌，IU始终坚持著自己的慈善之路，很多善行都是低调进行，时隔很久之后才被报导出来。 而2019年IU捐出了9个亿，真的是人美心善的小仙女啊。
「图：IU IG、theqoo」
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