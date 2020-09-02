BTS防彈少年團創K-POP歷史首奪「Billboard HOT 100」冠軍！總統都都發來了賀文：壯舉～

防彈少年團英語新單曲《Dynamite》空降Billboard HOT100榜冠軍，創造了K-POP歷史。
《Dynamite》不僅是防彈少年團第一支冠軍單曲，也是他們第四支TOP 10單曲，更是亞洲藝人史上首支HOT 100冠军單曲，是近3年來單周銷量最高的歌曲！好消息傳出，BigHit Entertainment官推也第一時間更新，「OH MY！Billboard ' Hot100' No.1！非常感謝全世界的ARMY！是你們讓《Dynamite》閃閃發光！」。
防彈少年團在世界歌壇上創下的這一歷史也被韓國文在寅關注到，他發來了賀文，表示：「防彈少年團作為韓國歌手首次獲得Billboard"Hot 100"第一名，書寫了K-POP的新歷史。 在「主專輯排行榜」上四次登上冠軍寶座後，又創下了包攬兩大排行榜的新紀錄。 真了不起， 這是提升K-POP自豪感的壯舉。 榮獲冠軍的《Dynamite》是一首向與COVID-19抗爭的全世界人民傳遞安慰和希望的歌曲，所以意義更加深刻。 這將對因COVID-19而倍感痛苦的我國國民帶來莫大的安慰。 衷心地祝賀你們。 」
防彈少年團成員們自己也對這一成績欣喜不已，JIMIN在第一時間通過官推表達了自己的心情，表示：「剛才和SUGA哥聊了，真的太謝謝你們了。 ARMY們對不起，我不知道該寫些什麼，嗚嗚嗚嗚嗚嗚，眼淚不停往下流」、「太不真實了，弄得我都沒睏意了」。 而SUGA則在Weavers上留下一串「嗚嗚嗚嗚嗚」哭泣聲，可見成員們自己有多麼的激動。
「圖：twitter、NATE PHOTOS」
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