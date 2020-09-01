魔性的美男子登場！新劇《九尾狐傳》公開李棟旭充滿爆發力的動作場面

魔性的美男子登場！新劇《九尾狐傳》公開李棟旭充滿爆發力的動作場面

韓劇   2020年9月1日   星期二10:16   MiJimin   11

【多圖劇照】看到有人說：「李棟旭只要是非正常人的角色都會很成功！」蠻有道理的…XD，從「陰間使者」到「變態殺人魔」都印象超深刻，這次的《九尾狐傳》想必也會很棒。

即將在下個月首播的 tvN 全新水木劇《九尾狐傳》（每週三、四播出）公開了李棟旭的多張人物劇照，這也是他變身成九尾狐後的首個拍攝現場，可以預想得到會有許多帥氣的動作場面。（隔著螢幕都能感覺到飄逸帥氣的頭髮XD）

李棟旭在劇中飾演九尾狐「李硯」，曾是治理山川的山神，如今卻在陰間和陽間以公務員的身份，清除隱藏在怪談之下的擾世者。

本身擁有誘人的美色、聰穎的頭腦、出色的運動神經，但因過於獨斷專行的性格和冷酷的鎮壓方式成為眾矢之的。

這也是他在《鬼怪》中飾演陰間使者後，時隔三年再次挑戰奇幻羅曼史題材，非常令人期待。

《九尾狐傳》講述生活在繁華都市之中的九尾狐，和追蹤他的製作人之間的奇幻怪談故事，預計在10月7日晚間22:50首播。

▼概念預告：

（圖：官方劇照）

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