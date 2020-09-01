最新合作歌曲！BTS防彈少年團跨界現代汽車品牌發表音源《I'm on it》，線上就能下載來聽！
KPOP 2020年9月1日 星期二10:53 HARU
不只有歌曲，還有MV呢！
現代汽車推出電動車品牌IONIQ，找來防彈少年團一起跨界合作，推出品牌音源《IONIQ: I'm on it》，而且只要登錄現代汽車全球網站，就可以免費下載歌曲來聽～
IONIQ品牌表示：「很期待與防彈少年團首次的音樂合作，進而提升品牌的國際認知度，更能有效地推廣品牌環保的形象。」
歌曲中7為成員分別代表著不一樣的時間，V是新奇和探索的時間、柾國是好奇心和挑戰的時間、RM是面對面的時間、SUGA是希望和應援的時間、智旻是感性的時間、J-hope是創造和靈感的時間、JIN未來積累的時間，來體現電動車IONIQ品牌的未來。
而且9月2號《IONIQ: I'm on it》的MV將會透過現代汽車的Youtube頻道公開，到時候粉絲們也千萬不要錯過喔！
(圖：IG@bts.bighitofficial、Hyundai)
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