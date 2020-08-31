愛寶樂園摩天輪滿滿的柾國！BTS柾國9/1生日快樂應援
KPOP 2020年8月31日 星期一10:35 Erin
粉絲們時常透過各種不同的方式來慶祝偶像生日快樂，9月1日是BTS防彈少年團老么柾國的生日，除了許多阿米們透過捐款做公益等方式來慶祝以外，還有阿米透過了愛寶樂園的摩天輪讓更多人一同慶賀柾國的生日。
有遊客在近日來到愛寶樂園，到了夜間園內的摩天輪總是會搭配特殊燈光，不過仔細一看這一次摩天輪的主體，整面播放著的是一張張美麗的BTS柾國的照片畫報，多種圖案輪播著也讓大家搶著拍照上傳網路，最後則是寫著柾國英文名字，並寫出了1997年9月1日他的生日，阿米用這樣的方式祝福他2020年生日快樂。
防彈少年團日前剛發行的新曲 “Dynamite”，在疫情的狀況下依舊表現不俗，征服了韓國海內外的各大音源網站，點閱數也在短時間內飆破2億次，全球阿米粉絲們的確相當想念他們現場演出的震撼力，在疫情仍未見終點的狀況下，先祝福我們忙內柾國生日快樂吧！
照片：INSTIZ, Big Hit IG
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