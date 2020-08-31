《玩什麼好呢？》公開「退貨遠征隊」成員們解約條件！李孝利：懷孕的那天、華莎：不遵守吃飯時間的時候
綜藝 2020年8月31日 星期一11:28 Yuan
「退貨遠征隊」成員嚴正化、李孝利、Jessi和華莎首次見面時，都表示希望劉在錫作為製作人，所以...在留學過的「知美劉」就這樣登場。
29日的播出，也是「退貨遠征隊」成員們和知美劉首次一起見面。
知美劉對李孝利說：「我想好了一個名字...萬玉（만옥）。」李孝利：「천억（千玉）怎麼樣？」就這樣決定了她的藝名，知美劉：「你的年紀是？」李孝利：「32歲，怎麼了？看起來不像嗎？」期待其他成員的藝名呢！
後來他們談到解除合約（終止合約）的條件：嚴正化是「強行進行過分行程的時候」、華莎是「不遵守吃飯時間的時候」、Jessi是「我可以忍受一個月」、李孝利是「懷孕的那天」。李孝利：「好像要對成員們坦白一下，雖然是秘密...但是在備孕中。」
之前SSAK3活動出演《一週偶像》時，李孝利就表示：「現在有懷孕計畫。」最後一集時，談到了SSAK3的冬季活動，Rain就對她說：「姊姊～如果有了孩子，馬上給我們打電話。」劉在錫：「那我們編舞什麼的，都會配合你去做。」也期待快點有好消息啊！
（圖：MBC）
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