朴寶劍今日非公開入伍！新作《青春記錄》《徐福》9月起陸續公開
明星 2020年8月31日 星期一11:47 Sani
希望朴寶劍服兵役期間健康平安啊！粉絲們在這裡等你回來！
演員朴寶劍將於今日（8月31日）入伍，在慶尚南道昌原市鎮海區海軍教育司令部旗下的海軍基礎軍事教育團接受為期6周的基礎軍事訓練，之後作為海軍文化宣傳兵履行兵役義務，預計在2022年4月退伍。
考慮到疫情因素，朴寶劍的入伍將不舉辦活動、不公開時間，徹底低調進行。 所屬社也發文勸大家不要前往現場，「把對演員的支持和鼓勵放在心裡」。
據悉，朴寶劍在今年5月報名了海軍文化宣傳團的鋼琴領域（鍵盤兵），6月初通過面試考試和技能測試，獲得合格通知。
不過雖然朴寶劍本人入伍，大家還是可以繼續在影視作品中看到他！朴寶劍主演的tvN新月火劇《青春記錄》將在9月7日開播，目前朴寶劍的所有戲份已經拍完。 因為疫情嚴重化，原本計畫線上進行的發佈會也已經取消。
此外，朴寶劍主演的電影《徐福》也已經完成拍攝，正在準備上映。 暫且就通過這些作品慰藉對朴寶劍的思念之情吧！
（圖源：Blossom Ent.，tvN）
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