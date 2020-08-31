漢堡王 X Guinness限定聯名美食《黑啤酒碳烤牛排華堡》上市 《超回》威廉終於電視劇出道? 當兒童演員潛力無限！ Bada親筆信宣佈9月產子！孕肚照優雅散發母性光輝 《認識的哥哥》人氣男團SuperM新歌《老虎Tiger Inside》live舞台搶先曝光！ YooA 為個專嘗試多變造型 精靈短髮令人驚艷！ 周元&金喜善主演新劇《Alice》開播創下好成績，最高收視率破11.2% [介紹]《韓國都市怪談》劇情不重要 ! 直接挑戰驚嚇指數 ! 李奎炯為客串出演《秘密森林2》挨餓三天，「尹科長」變成「小迷糊」XD 耀燮回來啦！直播、新節目接力登場 韓女團史上第一次 BLACKPINK 在《MTV VMA》獲獎！ [有片]新旅遊節目？孔曉振＋柳俊烈的戶外時尚，互問：「你穿的是？」 安宰賢將不參與《新西遊記8》的拍攝！所屬社、製作組回應：「經過商議後，決定這季不出演」 《認哥》預告：演員尹相鉉、金荷娜、李到晛上節目大跳 SSAK3 熱門曲引人期待！ 朴寶劍今日非公開入伍！新作《青春記錄》《徐福》9月起陸續公開 《玩什麼好呢？》公開「退貨遠征隊」成員們解約條件！李孝利：懷孕的那天、華莎：不遵守吃飯時間的時候 為什麼娜璉負責開頭，ShyShyShy原本不是SANA的!? 黑眼必勝成員大談TWICE歌曲分配 愛寶樂園摩天輪滿滿的柾國！BTS柾國9/1生日快樂應援 【有片】防彈少年團獲得VMA四冠王！首次公開《Dynamite》現場舞台 被老闆用棒球棍打頭+前輩扔煙灰缸砸臉！愛豆親姐當演員毫無光環，嚇到患上恐慌障礙 韓國首都圈延長一週社交隔離2階段：新增加連鎖咖啡店、餐廳內用限制 劉在錫替李善彬「監督」李光洙：你明明有女友怎麼還牽別的女生手？ BTS防彈少年團JIMIN是天才愛豆吧！穿不同衣服唱同一首歌時，細節全變了～ 多細的腰才能塞進去？BLACKPINK ROSÉ竟然把抹胸上衣當短裙穿 4種語言是基本！腦性代表的5位語言天才明星，外貌和實力兼具！

留言/評論